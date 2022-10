Road 2 Web Summit. Conhecidas as 100 startups que vão representar Portugal

A Startup Portugal já deu a conhecer as startups escolhidas para representar Portugal na sétima edição da maior cimeira tecnológica do mundo, através do programa Road 2 Web Summit (R2WS). No conjunto, salta à vista uma representação significativa de jovens empresas nas áreas de Inteligência Artificial (IA), fintech, medtech e pharma, com cerca de metade a estarem fora da grande Lisboa. Globalmente, estas startups já levantaram mais de 11 milhões de euros.

"Queremos que as startups que estão este ano a participar no programa, se inspirem nos exemplos de outros fundadores do nosso ecossistema que já conquistaram o estatuto de unicórnio", disse António Dias Martins, diretor executivo da Startup Portugal, no encontro das startups portuguesas participantes no R2WS com o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, que decorreu ontem, no Museu Nacional dos Coches, em Lisboa.

O programa tem como objetivo promover a participação de empreendedores e startups do ecossistema português de elevado potencial na feira de inovação, com condições especiais e suporte à sua preparação na abordagem à conferência, através de um bootcamp.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Mais informação em Dinheiro Vivo