Não perca a campanha de assinaturas que a Global Media Group, grupo a que pertence o Diário de Notícias, acaba de lançar para as suas revistas este Natal.

São assinaturas digitais, que lhe permitem ler as suas revistas favoritas em qualquer lugar, no telemóvel, no tablet ou no computador, com todo o conforto, agora ao melhor preço.

Saiba tudo aqui.