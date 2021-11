Renting de carros usados é alternativa da KINTO para contornar crise dos chips

Esperar um ano por um carro novo ou comprar um usado com um valor inflacionado é o cenário que enfrenta quem está, neste momento, à procura de carro em Portugal. A culpa é da crise dos semicondutores, os chips cuja procura disparou com o confinamento e uso massivo de computadores em casa e cuja produção reside essencialmente nos países do Sudeste Asiático.

É neste cenário de falta de disponibilidade de carros novos e usados que a KINTO, marca de soluções de mobilidade do grupo Toyota, reforçou a sua modalidade de renting com usados e lançou uma campanha que garante entrega imediata.

Os operadores deste mercado apontam uma subida no preço dos veículos usados da ordem dos 20% em alguns modelos, comparativamente há seis meses, face a um grande desequilíbrio entre a procura e a oferta disponível. E nada indica que a situação venha a ser invertida a breve prazo, com as estimativas a só apontarem uma normalização e recuperação do setor em 2023.

A Comissão Europeia acaba, de resto, de sinalizar esta semana uma preocupação com a capacidade de recuperação do setor automóvel em Portugal, temendo-se o cenário de uma paralisação da produção por falta de componentes e uma nova vaga de lay-offs.

Contornar as falhas de mercado e baixar o custo no acesso a um automóvel é o objetivo da solução de renting KINTO One, agora também de veículos usados. Segundo a empresa, é "um renting mais económico que conta com diferentes opções, seja para empresas seja para particulares e uma oportunidade de ter uma viatura sem preocupações e com uma renda mais económica".

A campanha inclui viaturas de diferentes segmentos com rendas desde os 320 euros.

Antiga Finlog, a KINTO desenvolveu serviços distintos para dar resposta a necessidades diferenciadas de particulares e empresas. Para lá do renting tradicional, disponibiliza a possibilidade de adicionar mais um veículo por um período de tempo (para férias em família, por exemplo) ou de optar pela partilha de viaturas, através de um serviço de carsharing, que reduz os custos empresariais.

A modalidade "tudo incluído" foi concebida para facilitar a gestão do orçamento e previnir surpresas indesejáveis. Despesas como impostos, seguros, manutenções ou pneus podem estar incluídos no contrato. Mais informações sobre estas e outras campanhas em https://one.kinto-mobility.pt/campanhas-renting