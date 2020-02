Renfe pede desculpa por mapa onde Vigo aparece em Portugal e Lisboa em Santarém

CP está a trabalhar com a Renfe para entrar no mercado espanhol

A companhia nacional ferroviária espanhola, Renfe, pediu hoje desculpas por "uma falha no desenho" num mapa que distribuiu numa revista da empresa, onde Vigo está situado em Portugal, Lisboa em Santarém e o Porto quase em Viseu.

"Pedimos desculpas pelo que foi uma falha no desenho ao ajustar a disposição das linhas no mapa em todo o território", afirma hoje a Renfe na rede social Twitter, agradecendo a todos os que detetaram e avisaram a empresa "deste erro, que sem dúvida será resolvido na próxima edição".

O mapa de Portugal e Espanha que pretende sublinhar a interoperacionalidade da rede de comboios da empresa espanhola vem reproduzido no último número da revista da companhia "Club-Renfe".

Vários utilizadores das redes sociais, principalmente portugueses, publicaram imediatamente uma série de mensagens sobre o sucedido.

"Os mapas de rede da Renfe têm Vigo em Portugal, Lisboa em Santarém e o Porto quase em Viseu (já para não falar das localizações bastante desviadas de outras cidades espanholas). No fundo: para lá de Madrid, a gente que se entenda...", começou por escrever o jornalista Ruben Martins, do jornal Público, no Twitter na terça-feira ao fim do dia, sem saber que iria iniciar uma série de reações.

Entretanto, em Espanha também já foram detetados outros erros, como o facto de a Corunha, Santander ou Gijón estarem localizados longe do mar, ou Badajoz longe da fronteira portuguesa, entre outros erros de localização.

A mensagem de Ruben Martins teve as mais diversas reações, como por exemplo "Era engraçado ver onde colocariam Olivença", "24 anos até descobrir que vivo em Vigo. Credo @Renfe" ou "Vigo em Portugal... E no meio da serra do Jurês/Gerês?", para só citar alguns.

