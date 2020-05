Rendas das casas continuam a subir mas menos

Dívida de 1.900 euros de renda pode fechar até sábado a cervejaria Galiza no Porto

O valor das rendas das casas voltou a subir em abril deste ano face ao mesmo mês de 2019, mas a um ritmo mais baixo do que nos últimos meses.

"A variação homóloga das rendas de habitação por metro quadrado foi 3,1% em abril de 2020, taxa inferior em 0,2 pontos percetuais (p.p.) à apurada no mês anterior", refere o Instituto Nacional de Estatística (INE), no destaque sobre a inflação divulgado esta quarta-feira, dia 13 de maio.

Lisboa voltou a ser a região em que as rendas mais subiram. "Todas as regiões apresentaram variações homólogas positivas das rendas de habitação, tendo Lisboa registado o aumento mais intenso (3,7%)", indica o INE.

O gabinete de estatística refere que "o valor médio das rendas de habitação registou uma variação mensal de 0,1%, valor inferior em 0,2 pontos percentuais ao registado no mês anterior", mas foi a região norte do país que "apresentou a variação mensal mais elevada, com uma taxa de 0,2%", aponta o INE.

Já a Madeira apresentou a redução mais significativa, com uma taxa de -0,2% (variação mensal).

