Relatório sobre Novo Banco conclui que supervisão do Banco de Portugal foi "ineficaz"

O relatório preliminar da comissão parlamentar de inquérito ao Novo Banco concluiu que a supervisão do Banco de Portugal foi "ineficaz" e falhou.

O documento está esta terça-feira a ser apresentado pelo deputado do PS Fernando Anastácio, que salientou que a supervisão foi "pouco atuante, identificando os problemas, sem capacidade para os resolver".

Frisou, no entanto, que a responsabilidade pelo colapso do Banco Espírito Santo coube à administração do banco. "Não estamos a tirar o foco na responsabilidade de quem efetivamente geriu o banco", afirmou.

