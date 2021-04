Reembolsos do IRS podem começar no final da próxima semana, diz Mendonça Mendes

Os reembolsos do IRS podem arrancar já no final da próxima semana. A notícia foi avançada por António Mendonça Mendes, secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, em entrevista ao jornal económico online ECO. "A campanha de IRS está a decorrer com toda a tranquilidade e normalidade, com segurança, com simplicidade, e isso é muito relevante. Acho que os portugueses se foram habituando, ao longo dos últimos anos, a que a entrega de IRS fosse uma coisa cada vez mais simples", indicou o governante, acrescentando que mais de um milhão e 200 mil declarações entraram na primeira semana da campanha do IRS, que arrancou a 1 de abril.

O secretário de Estado de João Leão disse ainda estar "convencido de que a partir do final da segunda semana de abril já começaremos a estar em condições de os contribuintes terem a evidência de que os reembolsos se vão começando a fazer como uma cadência bastante regular".

"Estou convencido de que, no final da segunda semana de abril, já começaremos a ter progressivamente os reembolsos e também as notas de cobrança, portanto, as liquidações", frisou ainda.

