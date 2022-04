Reembolsos de IRS começam esta sexta-feira a chegar aos contribuintes

Os reembolsos do IRS começam esta sexta-feira a chegar aos contribuintes, cinco dias úteis após o início da entrega das declarações referentes aos rendimentos de 2021, informou o Ministério das Finanças.

Em comunicado, o Ministério adianta que a Autoridade Tributária e Aduaneira (AT) processou os primeiros reembolsos de IRS, que chegam a partir desta sexta-feira às contas dos contribuintes, realçando que a campanha está a decorrer com normalidade e sem constrangimentos.

"A partir de hoje, o processamento de reembolsos entra também em velocidade de cruzeiro, demorando cerca de três dias úteis entre o processamento da ordem de reembolso (após liquidação da declaração) e a entrada na conta bancária do contribuinte", é referido na nota.

Até às 18:00 de quinta-feira, tinham sido submetidas mais de 1,3 milhões de declarações de IRS pelos contribuintes. Destas, 48% foram submetidas através do IRS automático.

A entrega da declaração anual dos rendimentos obtidos em 2021 iniciou-se em 01 de abril e termina em 30 de junho.

Em declarações à Lusa, antes do início da campanha do IRS, o secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, António Mendonça Mendes, disse que este ano, pela primeira vez, a nota de liquidação do IRS juntará à informação que já disponibiliza (valor do rendimento, deduções, retenção na fonte ou desconto proporcionado pelo município, por exemplo) a taxa efetiva de imposto paga pelo contribuinte.

O objetivo é, precisou Mendonça Mendes, mostrar a cada contribuinte quanto paga efetivamente de imposto.