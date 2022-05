Receitas totais da Vodafone crescem 7% para 1160 milhões até março de 2022

Os proveitos totais da Vodafone ascenderam a 1160 milhões de euros, entre 1 de abril de 2021 e 31 de março de 2022, tendo estes aumentado 7% face ao período homólogo do ano anterior, anunciou esta terça-feira a empresa de telecomunicações. Já a receita dos serviços atingiu 1061 milhões - um crescimento de 7,2% relativamente ao referido período.

Em comunicado, a Vodafone afirma que o desempenho observado reflete a sua estratégia consistente de investimento e diversificação de negócio num setor cada vez mais competitivo e desafiante, tendo sido os resultados sustentados pelo crescimento contínuo do negócio fixo e pela melhoria do segmento móvel.

A base de clientes do serviço fixo continua a aumentar, atingindo 878 mil no final de março de 2022 (+7,8%), dos quais 808 mil são clientes de TV (+7,9%). No que diz respeito à rede FTTH, a empresa prosseguiu a sua estratégia de expandir a sua presença em todo o país nos próximos anos - no final do quarto trimestre, esta rede de fibra de última geração ficou disponível para 4,1 milhões de casas e empresas (+10,1%), de acordo com os dados divulgados.

