Quem são os criadores do Clubhouse e o que querem da app mais popular no iPhone

É a app mais descarregada esta semana em Portugal na loja da Apple - até porque ainda não está disponível para Android -, tem ganho todos os dias mais utilizadores em Portugal e no mundo e é um autêntico fenómeno em tempos de confinamento. A Clubhouse é uma rede social sem texto, nem vídeos ou imagens, só conversas áudio ao vivo (e sem serem gravadas) e parece ter o dom de viciar facilmente quem por lá entra.

Ontem, um dos fundadores criou uma sala de conversação para falar sobre algumas novidades na plataforma que ainda está em modo beta - em teste - e objetivos para o futuro e acolheu inclusive perguntas dos utilizadores, vários tinham entrada naquele próprio dia na plataforma. O norte-americano Paul Davison criou com o seu amigo Rohan Seth - ambos vivem em São Francisco e estudaram em Stanford - a app em março de 2020 - só ficou online para iPhone em abril.

Quem são os criadores do Clubhouse

Paul já tem 40 anos, tinha a experiência de ter criado uma startup, a Highlight, que foi vendida ao Pinterest (onde ficou a trabalhar durante um ano) e tornou-se agora CEO da Alpha Exploration (a empresa que gere o Clubhouse). Já Rohan, que começou o curso de ciências computacionais em Stanford quando Paul estava a terminar (em 2002), tem 36 anos e é apaixonado pelo poder do som e do áudio - em 2004 foi estagiário do icónico Xerox PARK (centro de investigação de Palo Alto de onde Steve Jobs tirou a ideia de fazer o atual rato de computador). Foi durante vários anos engenheiro da Google - trabalhou em Android e no Google Maps e recebeu por lá a maior distinção da empresa, o Founders Award.

Depois de ter saído da Google em 2012, Rohan criou o serviço Memry Labs, uma forma divertida de preservar memórias, que vendeu em 2017 à Opendoor, um gigante online de imobiliárias. Em 2019, após a sua filha ter nascido com uma doença genética que causa deficiências, criou o Lydian Accelerator, um acelerador sem fins lucrativos para investigar tratamentos personalizados genéticos para quem tem esse problema.

O que querem da app?

"Esta é app é quadro em branco com pessoas, são elas que vão preencher os espaços". É assim que Davison explica a app que criou com Seth a um dos utilizadores que foi convidado a falar na sala de conversação. Ambos já se conhecem há 10 anos e fazem apps sociais desde então.

"No final de 2019 queríamos finalmente fazer um projeto em conjunto e a ideia era precisamente evitar uma app para consumidores, tenho 40 anos, três filhos, isso tira-nos tempo, mas vínhamos sempre parar ao áudio e às conversas significativas que permite, que é algo que nos interessa há muito".

O atual CEO da empresa que gere a app que ainda está em formato beta e só disponível para iPhone (Android já só deve chegar em março), admite que o sucesso dos podcasts, dos audiolivros - "deixei de ler livros e passei a ouvi-los" - foram o princípio. "Sentia-me frustrado por não poder replicar esse conceito e ter conversas áudio relevantes, sem a distração do vídeo, mas sem a dificuldade de criar um podcast... não devia ser tão difícil falar com várias pessoas em conversas online".

João Tomé é jornalistas do Dinheiro Vivo