Quase dez horas depois, terminou Conselho de Ministros para aprovar Orçamento

O Governo aprovou este sábado, dia 14 de dezembro, o Orçamento do Estado para 2020 (OE2020). Fonte oficial do Governo confirmou a informação ao Dinheiro Vivo.

O Conselho de Ministros extraordinário estava marcado para as 9h00 deste sábado e a reunião terminou por volta das 19h00. A mesma fonte indicou que será divulgado um comunicado com o resultado do encontro.

O primeiro-ministro escreveu pouco depois na rede social Twitter que o documento tinha sido aprovado.

