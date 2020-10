Rio: objetivo deve ser "o reforço da classe média"

Um dos pilares do programa do PSD são as alterações climáticas e outro a aplicação competente" dos fundos europeus" - este é um objetivo bastante destacado durante o discurso de Rui Rio.

As diretrizes foram anunciadas pelo líder do PSD adiantando que uma fatia das verbas da União Europeia deverá ser usada no curto prazo, mas que a maior parte deverá ser usada "a longo prazo".

Rio e Joaquim Miranda Sarmento, presidente do Conselho Estratégico Nacional do PSD, apresentaram esta tarde o Programa Estratégico dos Fundos Europeus para a Década.

O presidente do PSD falou ainda na natureza "ideológica" de qualquer plano estratégico para Portugal - "a nossa é social-democrata", afirmou.

Defendeu "o reforço da classe média", ressalvando que "a estratégia não deve ser atenuar um pouco as dificuldades dos mais desfavorecidos, mas reforçar a classe média".

Rui Rio disse ainda aceitar que um recém-licenciado ganhe um salário baixo à saída da universidade, "não pode é ganhar um salário baixo ao terceiro emprego", explica.

Anunciada também um apoio à fusão das empresas - se estas assim o desejarem - para se tornarem competitivas no exterior.

Os objetivos estratégicos do PSD assentam em criar "emprego jovem" e "melhor emprego" mas também pelo apoio às empresas para aumentarem a sua capacidade de exportação.

