Rui Rio, o presidente do PSD, e Joaquim Miranda Sarmento, presidente do Conselho Estratégico Nacional do PSD, apresentam esta tarde o Programa Estratégico dos Fundos Europeus para a Década.

Acompanhe aqui a conferência de imprensa.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

(Em atualização)