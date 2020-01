PS quer acabar com vistos gold em Lisboa e no Porto

Ana Catarina Mendes, líder parlamentar do PS

PS avança com aumento extra das pensões, mas só a partir de agosto

O Partido Socialista quer eliminar os vistos "gold" nas cidades de Lisboa e do Porto, limitando os investimentos ao interior do país, Açores e Madeira.

A proposta foi anunciada esta segunda-feira, no Parlamento, pelo grupo parlamentar do PS num pacote dedicado à habitação que inclui também o reforço de verbas para o programa "Porta-65" ou o apoio aos estudantes deslocados do ensino superior.

