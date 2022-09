Projeto de hidrogénio em Estarreja ganha aprovação da Comissão Europeia

A Comissão Europeia atribuiu esta quarta-feira o estatuto de "Projeto Importante de Interesse Europeu Comum" (IPCEI, na sigla inglesa), ao projeto para a produção de hidrogénio verde no Complexo Químico de Estarreja.

Denominado H2Enable, esta iniciativa é liderada pela Bondalti, e inclui parceiros como a Air Liquide, a Faculdade de Engenharia do Porto, a APQuímica e a HyLab. Consiste na construção de uma infraestrutura para a produção de hidrogénio verde no Complexo Químico de Estarreja.

Está integrado nas agendas mobilizadoras do PRR (Programa de Recuperação e Resiliência), conta com um investimento estimado de 142 milhões de euros até 2026, e alinha com as metas europeias de descarbonização e reindustrialização, o que justifica a decisão da Comissão.

O H2Enable tem como principal objetivo a descarbonização das operações da Bondalti, nomeadamente na produção de Anilina, em linha com as metas desta companhia de alcançar a neutralidade carbónica e utilizar energia com origem 100% renovável até 2030.

Segundo comunicado enviado às reações, "permitirá igualmente a produção para venda direta no mercado, nomeadamente através da injeção na rede nacional de gás natural e no setor da mobilidade, contribuindo para o posicionamento competitivo de Portugal nas energias verdes e alinhado com os objetivos da Comissão Europeia do RePowerEU".

"Esta notificação por parte da Comissão Europeia representa o reconhecimento da validade e competência do projeto liderado pela Bondalti na cadeia do hidrogénio, assim como do seu caráter estratégico para as metas de descarbonização definidas por Portugal e Europa até 2050", afirmou João de Mello, presidente do Conselho de Administração da Bondalti, no referido comunicado.