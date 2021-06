Profissionais em teletrabalho são os que acusam mais stress

Estar em teletrabalho é mais stressante, a julgar por um inquérito realizado por alunos da Nova Information Management School (NOVA IMS), da Universidade Nova de Lisboa, que conclui que 64% dos profissionais que se encontram em teletrabalho acusam o aumento nos níveis de stress em período laboral. Por seu turno, 50% dos trabalhadores que não se encontram em teletrabalho consideram que o período do seu dia mais stressante é durante o trabalho.

O estudo da NOVA IMS conclui ainda que o impacto da pandemia no bem-estar dos portugueses foi principalmente sentido entre as mulheres e pelos jovens, entre os 18 e os 24 anos. Três quartos dos inquiridos revelam um aumento nos níveis de stress em resultado da pandemia, sendo que entre as mulheres este valor sobe para 78% e nos homens desce para 61%. Outra diferença de género destaca-se no momento em que eles e elas se sentem mais ansiosos: para as mulheres os níveis de stress sobem, principalmente, durante o período de trabalho (56%), para os homens é durante os momentos de descanso e com a família que se sentem mais ansiosos (53%).

