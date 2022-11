Procura de escritórios na Europa está 9% acima da média

A ocupação de espaços de escritório na Europa está 9% acima da média, após uma primeira metade do ano que registou uma forte atividade e um terceiro trimestre resiliente. Entre os mercados com melhor desempenho encontra-se Lisboa, com um aumento de 111%, Colónia com mais 41%, e Praga com aumento de 30%.

De acordo com os dados da Savills, empresa de consultoria imobiliária internacional, a ocupação de escritórios atingiu os 2,1 m2 durante o último trimestre, valor em linha com a média de cinco anos do terceiro trimestre.

"As taxas médias de disponibilidade nos escritórios europeus aumentaram de 7,3% para 7,5%, durante o terceiro trimestre de 2022, mas as taxas de disponibilidade nos mercados centrais permanecem, geralmente, abaixo dos 5%, incluindo a zona CDB de Paris, Berlim e Colónia", comenta Mike Barnes, Associate Director, Commercial Research da Savills. "A renda média dos escritórios prime europeus aumentou 5,5% na sequência de uma escassez de stock de qualidade disponível nos mercados core e esperamos um maior crescimento das rendas até 2023 à medida que os ocupantes competem pelo melhor espaço".

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Christina Sigliano, EMEA Head of Occupier Services da empresa de consultoria espera um terceiro trimestre com "muitos negócios e prevemos que a ocupação total para 2022 atinja cerca de 9m2, com um fluxo constante de negócios para 2023".

"2022 ficará marcado por um elevado volume de ocupação que atingirá um valor recorde, muito impulsionado pelo fecho de operações de pré-arrendamento e owner-occupier, que provam a corrida competitiva que existe atualmente pelos melhores espaços que são ainda escassos. A renda prime situou-se em 26 euros/m2/mês, confirmando a sua consistente trajetória ascendente, acompanhando a entrada de novos projetos de elevada qualidade e a procura quente", afirma Alexandra Portugal Gomes, Head of Research & Communications da Savills Portugal.