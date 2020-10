Trabalhar nas várias áreas do turismo continua a ser uma opção de futuro para muitos, apesar da crise que o setor enfrenta neste ano devido à pandemia. Os dados do Turismo de Portugal, relativos às suas escolas, indicam uma "procura acima do expectável" para o ano letivo que agora arranca.

A autoridade nacional de Turismo tem um total de 12 escolas espalhadas pelo país. No último ano letivo tinham sido abertas 1740 vagas, distribuídas por 12 cursos lecionados em português e três cursos em inglês. O Turismo de Portugal já tinha dito ao Dinheiro Vivo que, para o presente ano letivo, as vagas seriam "coincidentes com as disponibilizadas em anos anteriores, tanto em termos de número como nas áreas".