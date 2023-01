Prestação da casa pode aumentar até 270 euros já este mês

No último ano, as famílias depararam-se com um aumento da prestação da casa no seguimento da acelerada subida das Euribor. E o ano arranca com novos agravamentos. Os contratos que sejam atualizados este mês poderão ter um acréscimo de entre 80 a 270 euros. As perspetivas são que a Euribor continue a subir ao longo de 2023, mas os especialistas ouvidos pelo Dinheiro Vivo acreditam que será a um ritmo inferior e poderá, até, estabilizar a partir do primeiro semestre.

Depois de anos em terreno negativo, em 2022 as Euribor inverteram a tendência fruto da decisão do Banco Central Europeu (BCE) de aumentar as taxas de juro diretoras para responder ao aumento da inflação na zona euro. Uma situação que, como explicou Natália Nunes, coordenadora do departamento de Proteção Financeira da Deco, acabou por "colocar uma grande pressão nas famílias que têm crédito à habitação com taxa variável". Em Portugal, ao contrário de muitos países europeus, a larga maioria dos contratos de crédito para a compra de casa (cerca de 90%) são com taxa variável, o que significa que a mensalidade varia consoante a atualização da Euribor a que estão associados. Aliás, de forma a apoiar as famílias com mais dificuldades em assegurar o aumento dos empréstimos, o Governo avançou com novas regras para obrigar os bancos a renegociar os contratos com taxas de esforço mais elevadas.

