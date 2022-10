Prestação da casa aumenta no próximo mês

As prestações das casas vão ficar mais caras em novembro. Com as taxas Euribor a subir exponencialmente ao refletirem os aumentos dos juros anunciados pelo BCE, os contratos que foram revistos no próximo mês vão registar agravamentos entre 15% e 50%. O Governo prepara-se para anunciar medidas de ajuda às famílias, mas entretanto o jornal ECO, resolveu dar uma ajuda e faz uma simulação do que os portugueses podem esperar.

