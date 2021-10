Presidente do Bundesbank demite-se "por razões pessoais" após dez anos no cargo

Jens Weidman, ex-presidente do Bundesbank

O presidente do Bundesbank, Jens Weidmann, demitiu-se "por razões pessoais" com efeitos a partir de 31 de dezembro, após uma década na liderança do banco central alemão, anunciou hoje a instituição.

Weidmann pediu esta quarta-feira ao Presidente alemão Frank-Walter Steinmeier, para deixar o cargo, que ocupa desde maio de 2011. "Estou convencido de que mais de dez anos é uma boa medida de tempo para abrir outro capítulo para o Bundesbank, mas também para mim pessoalmente", escreveu Weidmann numa carta aos trabalhadores do banco a quem agradeceu pelo que alcançaram juntos.

"O ambiente em que operamos mudou muito e as tarefas do Bundesbank cresceram. A crise financeira, a crise da dívida soberana e finalmente a da pandemia levaram a decisões políticas e monetárias que terão um efeito duradouro", disse Weidmann.

Weidmann salientou também que nos últimos dez anos considerou importante que "a voz clara orientada para a estabilização do Bundesbank continuasse a ser claramente audível".

O presidente demissionário agradeceu aos membros do Conselho do Banco Central Europeu (BCE), sob a liderança de Christine Lagarde, pelo "ambiente aberto e construtivo nas discussões por vezes difíceis dos últimos anos".

Também sublinhou o papel estabilizador da política monetária durante a pandemia, bem como a modificação bem sucedida da estratégia do BCE. Weidmann acredita que para o futuro será decisivo para o BCE "não só olhar unilateralmente para os riscos de deflação, mas também não perder de vista os perigos da inflação".