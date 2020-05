Presidente da Partex pode ir para o Governo, Siza Vieira para as Finanças

O atual ministro das Finanças, Mário Centeno, deverá mesmo sair em julho, depois de arrumado o orçamento retificativo, e Pedro Siza Vieira, hoje ministro da Economia, está a ser falado para assumir a tutela das contas públicas. Ato contínuo, António Costa Silva, o presidente da Partex, a histórica petrolífera que pertenceu ao universo Gulbenkian até ao final do ano passado, poderá ser convidado pelo primeiro-ministro a entrar no governo e ser uma opção para liderar o ministério da Economia, avança a edição do Expresso deste sábado (acesso condicionado).

Leia mais em Dinheiro Vivo a sua marca de economia