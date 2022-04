Presidente da dona do Pingo Doce pede redução do IVA nos bens essenciais

Pedro Soares dos Santos revelou que a Polónia redução do IVA nos bens essenciais vai durar até final do ano

O presidente do Conselho de Administração da Jerónimo Martins defende que a forma de proteger as famílias portuguesas da escalada de preços é existir uma redução do IVA, nos bens essenciais.

Em entrevista ao Negócios e à Antena 1, Pedro Soares dos Santos apresentou o exemplo da Polónia, onde o Estado levou a cabo um corte naquele imposto, de forma a proteger os seus cidadãos. "Durante esta cadeia toda - desde o produtor ao agricultor... - o Estado também tem de fazer o seu trabalho porque, por exemplo, o Estado polaco fez esse trabalho, cortou no IVA para que isto não acontecesse", declarou aquele responsável.

Questionado sobre se essa era uma opção em Portugal, Soares dos Santos foi firme ao defender os portugueses. "Eu acho que tem de ser uma opção para as famílias portuguesas... cortar no IVA, mas não é por causa das companhias, é das famílias portuguesas", frisou.

Na mesma entrevista o responsável da Jerónimo Martins também explicou que na Polónia existiu o corte do IVA, porque havia "capacidade financeira" e ressalvou não saber se Portugal terá a mesma capacidade. "Não sei se o nosso país tem". E adiantou que na Polónia a medida vai ser prolongada até ao final do ano.

Pedro Soares dos Santos ainda alertou para o perigo que representa a fraca capacidade financeira das famílias portuguesas face "àquilo que vai acontecer".