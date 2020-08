Prémio Startup do Ano PMS2020 avança para a segunda edição

O Prémio Startup do Ano PMS2020 está de volta para a segunda edição centrada na "Mobilidade num Mundo em Mudança". Este é o ponto de partida para a Startup Portugal e o Global Media Group (GMG) desafiarem os empreendedores portugueses a encontrarem conceitos e soluções inovadores de mobilidade urbana suportados na sustentabilidade.

Novos produtos ou serviços ou, então, novas aplicações de produtos ou serviços já existentes são os projetos que podem, a partir de agora, concorrer ao Prémio Startup do Ano PMS2020. Embora não exista limitação nos temas, o júri valorizará sobretudo as propostas com o foco na mobilidade elétrica, inteligente e sustentável, na micromobilidade, no planeamento urbano ou na mobilidade como um serviço (MaaS). Veículos autónomos, smart cities, 5G e Internet of Things (IoT) são outras áreas igualmente privilegiadas, bem como a transição energética e digital e, por fim, o desenvolvimento de ferramentas digitais de gestão logística.

Trata-se, no fundo, de apoiar os empreendedores que desenvolvem projetos com elevado potencial de crescimento, contribuindo, direta ou indiretamente, para a dinamização da mobilidade sustentável. Os candidatos poderão ser pessoas coletivas constituídas há menos de dez anos e as candidaturas são gratuitas, estando as inscrições a decorrer até 31 de agosto.

Os interessados devem, como tal, consultar o regulamento do prémio e preencher o formulário de candidatura. Os concorrentes deverão incluir também o curriculum vitae ou a biografia do candidato, anexando ainda uma apresentação do projeto em formato vídeo, com duração não superior a 3 minutos.

O júri, presidido por um elemento da Startup Portugal e composto por outros seis membros representantes do GMG, da EDP, da Brisa, do CEiiA, da Volkswagen e da Câmara Municipal de Cascais, selecionará os 10 melhores projetos até 15 de setembro. São esses os finalistas que serão destacados no programa da rádio TSF "Minuto TSF - Startup do Ano PMS2020".

Os seus projetos estarão também expostos nas instalações da Nova SBE, em Carcavelos, durante a grande cimeira Portugal Mobi Sumit 2020 a decorrer nos dias 8 e 9 de outubro. Essa será também a oportunidade para os finalistas apresentarem os produtos ou serviços premiados no palco do PMS2020.

O vencedor da iniciativa Startup do Ano PMS2020 será anunciado numa cerimónia pública, que acontecerá também durante a cimeira Portugal Mobi Summit 2020. O primeiro classificado ganhará uma bolsa monetária no valor global de cinco mil euros, atribuída pelo Global Media Group e destinada ao desenvolvimento desse projeto.

O vencedor será também convidado a integrar a EDP Starter Community, uma comunidade da qual fazem parte mais de 200 startups com acesso a iniciativas exclusivas, como conferências, talks, oportunidades de partilha, parcerias, entre outras experiências.

Em 2019, o Prémio Startup do Ano foi atribuído à Fuelsave. Sediada em Évora, a empresa desenvolveu uma plataforma que torna mais eficientes os consumos energéticos e os percursos de camiões de transporte de mercadorias.

