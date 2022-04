Prémio Aluno Notável da AESE Business School entregue a Paulo Macedo

O Prémio Aluno Notável do Agrupamento de Alumni da AESE Business School vai ser entregue a Paulo Macedo, presidente da Comissão Executiva da Caixa Geral de Depósitos.

"O Agrupamento de Alumni da AESE atribui o 1.º Prémio Aluno Notável AESE ao Dr. Paulo Macedo, o que constitui motivo de grande satisfação e honra para toda a Comunidade AESE. O atual presidente da Comissão Executiva da CGD e Alumnis do 26.º PADE - Programa de Alta Direção de Empresas da AESE reúne um conjunto de atributos que refletem bem a marca da AESE, como sejam a excelência profissional, a capacidade de inovação, a dimensão social, materializada na sua continuada dedicação ao serviço público e, naturalmente, a sua forte relação com a Escola", afirma a presidente da AESE Business School, Fátima Carioca, em comunicado.

Esta é a primeira edição do prémio e pretende dar destaque a quem se evidenciou no mundo empresarial e celebra o mérito na carreira profissional, a capacidade de empreendedorismo e de inovação, a visibilidade e notoriedade pública, o empenho na solidariedade social e a relação intensa com a instituição.

Paulo Macedo é licenciado em Gestão de Empresas pelo ISEG, completou o Programa de Alta Direção de Empresas e participou em diversas formações como Closing the Gap Between Strategy and Execution, MIT, Leading Professional Service Firms, Harvard Business School, Complexities of Chairing in Modern Banking Governance, INSEAD, Breakthrough Program for Senior Executives, IMD.

Começou por trabalhar na Arthur Andersen (atual Deloitte), passou pela administração da MEDIS, do INTERBANCO, da Ocidental Seguros, do Euronext BV e ocupou vários cargos de direção no Millennium bcp, tendo desempenhado o lugar de vice-presidente executivo deste banco. Foi Ministro da Saúde do XIX Governo Constitucional de Portugal, Diretor-Geral das Contribuições e Impostos e Presidente do Conselho de Administração Fiscal, Docente Universitário na Universidade de Lisboa. Atualmente, é professor convidado no ISCSP e no ISEG, preside a Comissão Executiva da CGD e é curador da A3E"s.

"O meu percurso tem sido pautado pela convicção de que o sucesso das organizações está nas pessoas certas. Na sua permanente qualificação, na sua valorização, na incorporação da Ética ao serviço da Gestão", afirma Paulo Moita de Macedo.

O júri do Aluno Notável é constituído pelo presidente do Agrupamento de Alumni da AESE, António Pita de Abreu, pelo presidente da AESE, professor José Ramalho Fontes, pela presidente da AESE, professora Maria de Fátima Carioca, pelo presidente do Conselho Académico da AESE, professor Adrián Caldart, e por dois membros da Comissão Executiva do Agrupamento.

A entrega do prémio vai decorrer esta quinta-feira às 12h no edifício sede da AESE Business School, em Lisboa, e coincide com o Dia Alumni AESE.