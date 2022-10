Preços de gasolina e gasóleo vão descer na próxima semana

Os combustíveis voltam a descer na próxima semana, com uma redução média esperada de dois cêntimos por litro no gasóleo e de um cêntimo e meio na gasolina, fruto da evolução das cotações internacionais do petróleo brent e dos produtos refinados. É a segunda descida consecutiva, depois de três semanas a subir.

Significa isto que, e tendo por base o preço médio disponível no site da Direção-Geral de Energia e Geologia, que o gasóleo simples deverá passar a custar, na próxima semana, 1,93 euros o litro e a gasolina simples 95 deverá baixar para os 1,81 euros o litro.

A gasolina passa, assim, a custar o mesmo que custava antes da invasão russa da Ucrânia. Já esteve abaixo, em agosto, e assim se manteve durante nove semanas, até 10 de outubro, em que subiu para 1,825 euros o litro. Na semana seguinte chegou aos 1,886 euros em média.

Quanto ao gasóleo, e apesar desta nova descida, mantém-se 16,5% acima dos valores anteriores à guerra. A explicação está no facto de a Europa ser deficitária em gasóleo, situação agravada pelas greves das refinarias em França e pela procura acrescida do gasóleo como fonte de aquecimento, em alternativa ao gás natural, cujos preços têm estado extraordinariamente elevados.

Por definir está ainda qual será o desconto no Imposto sobre os Produtos Petrolíferos (ISP) que irá vigorar a partir de novembro, já que, em outubro, o Governo decidiu reduzi-lo em 4,4 cêntimos na gasolina e 0,1 cêntimos no gasóleo.

