Preço do metro quadrado ultrapassa cinco mil euros em oito bairros lisboetas

Comprar uma casa de 100 metros quadrados custa mais de meio milhão de euros em oito bairros de Lisboa. Números publicados esta sexta-feira pela Confidencial Imobiliário mostram que o preço das casas continua a disparar na capital.

A zona mais cara de Lisboa é a da Avenida da Liberdade, onde o metro quadrado atinge os 7560 euros. Segue-se o Chiado, com um custo médio de 7418 euros. O pódio fica completo com a zona da rua Barata Salgueiro, onde o custo médio do metro quadrado alcança os 6690 euros.

Há um ano, destaca a análise da Confidencial Imobiliário, eram apenas três as zonas de Lisboa onde o custo do metro quadrado ia além dos cinco mil euros. Agora, juntam-se mais cinco. No segundo trimestre de 2019 os preços ultrapassaram esta fasquia nas zonas da Baixa, Glória, Picoas, Bairro Alto e no eixo de São Paulo/Boavista/Conde Barão.

No segundo trimestre de 2018, a zona mais cara era a da rua Barata Salgueiro, com um custo médio de 6010 euros por metro quadrado.

Nas 17 freguesias de Lisboa incluídas na análise da plataforma de imobiliário, o preço médio de venda das casas atingiu, no segundo trimestre do ano, os 3870 euros por metro quadrado, mais 524 euros face ao mesmo período de 2018.

