PPP rodoviárias custaram 1,1 mil milhões ao Estado em 2022

As parcerias público-privadas (PPP) do setor rodoviário custaram ao Estado, o ano passado, 1.137 milhões de euros, o que representa uma descida de 9% face a 2021. Foram 113,4 milhões a menos. A Unidade Técnica de Acompanhamento de Projetos (UTAP) atribui esta inversão da tendência de subida à "diminuição dos encargos brutos em 6% (menos 91,1 milhões de euros) conjuntamente com o incremento das receitas de portagem em 7% (mais 22,3 milhões)".

Segundo o Jornal de Negócios, que cita o boletim das PPP do quarto trimestre de 2022, os encargos brutos associados às parcerias rodoviárias totalizaram 1.464 milhões de euros. As receitas acumuladas ascenderam a 327 milhões.

