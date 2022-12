Portugueses ganham em média menos 634 euros por mês do que os espanhóis

Os portugueses ganham, em média, menos 634 euros por mês do que os vizinhos espanhóis. Em 2021, o salário médio, em Portugal, rondava os 1378 euros mensais, a 14 meses, (19300 euros anuais) contra os 2012 euros (28180 euros anuais) praticados no país vizinho, segundo um estudo inédito do Eurostat que, primeira vez, compara os ordenados médios do trabalho a tempo inteiro entre os 27 países da União Europeia (UE).

Na análise aos rendimentos do trabalho a tempo completo dos vários Estados-membros, verifica-se que Portugal apresenta o décimo salário mais baixo da UE (19300 euros anuais), atrás da Estónia (21480 euros anuais), Lituânia (21740 euros anuais) e Chipre (22730 euros anuais).

Em 2021, média do salário anual na UE era de 33510 euros anuais ou 2393 euros mensais, a 14 meses, bem acima dos 19300 euros anuais ou 1378 euros mensais oferecidos em Portugal. Significa uma diferença de 14210 euros por ano ou de 1015 euros por mês.

Entre os Estados-membros da UE, o salário médio anual ajustado mais elevado foi registado no Luxemburgo (72200 euros), seguido da Dinamarca (63300 euros) e Irlanda (50300 euros). Os valores mais baixos do indicador foram identificados na Bulgária (10300 euros), Hungria (12600 euros) e Roménia (13000 euros).

Este indicador do Eurostat que contabiliza os dados do emprego das contas nacionais é ajustado por forma a considerar os salários a tempo parcial como equivalentes a tempo integral, esclarece o gabinete de estatísticas da UE.