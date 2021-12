Portuguesa Infraspeak capta 10 milhões de euros de investimento

A startup portuguesa Infraspeak angariou dez milhões de euros numa ronda de financiamento de Série A que foi co-liderada pela Indico Capital e pela Knight Capital, da Holanda, e contou também com a participação dos investidores atuais Innovation Nest e Caixa Capital.

A empresa do Porto, fundada em 2015, pretende assim consolidar a liderança no mercado europeu do software de gestão de instalações. Com escritórios em Portugal, Reino Unido, Brasil e Espanha, a prioridade é contratar talento de topo. A empresa prevê reforçar significativamente a equipa atual de 100 pessoas até ao fim de 2022.

"O futuro do software de gestão de instalações passa pela flexibilidade, inteligência e a integração, por forma a permitir a cada equipa adaptar o software às suas operações e permitir a capacidade para transformar, proativamente, os milhares de dados recolhidos por dia em ações, tanto para a gestão como para as equipas técnicas. Esta integração permite que as pessoas, processos, sensores e software comuniquem de maneira eficaz uns com os outros. A Infraspeak é a única plataforma que consolida todas as ferramentas operacionais e workflows numa única solução, e este é apenas o começo" explica Felipe Ávila da Costa, cofundador e CEO da Infraspeak.



Para Stephan Morais, presidente da Indico Capital, a "digitalização de um setor que ainda depende de soluções ultrapassadas para operar foi a oportunidade" que os fez apoiar a Infraspeak desde o primeiro dia: "A rápida adoção de soluções digitais, na pós-pandemia, pela indústria de gestão de instalações, agregada a um produto francamente único globalmente, dá-nos a segurança necessária para continuar a apoiar a empresa."



"A indústria de gestão de instalações representa um mercado extenso mas pouco explorado pelas startups tecnológicas. A Infraspeak, enquanto maior inovador europeu no ramo, conseguiu criar um sistema operativo que permite à indústria atuar sobre os seus objetivos de transformação e os seus objetivos de sustentabilidade (ESG), ao digitalizar a linha da frente do trabalho. Estamos muito satisfeitos em apoiar a empresa, e acreditamos num futuro em que o ecossistema da gestão de instalações colabora integralmente através da Infraspeak" segundo Arthur Nobel da Knight Capital.

Fundada no Porto, em 2015, a Infraspeak trouxe uma enorme mudança à indústria de manutenção e gestão de instalações, tendo criado uma plataforma extremamente flexível, inteligente e integrada, que se adapta a cada operação. Siemens, Mitsubishi Electric, Ale-hop, Engie, Penguin FM, IHG Hotels, Hilton Hotels e Keppel Data Centres são apenas algumas das 500 empresas, gestores e prestadores de serviços, que utilizam a tecnologia da Infraspeak para gerir 50 mil edifícios nas áreas da hospitalidade, saúde, educação e transporte, entre muitas outras.