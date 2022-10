Portugal vai gastar 6797 M€ com juros da dívida, mais 8% do que em 2022

O Governo prevê que o Estado irá gastar 6.797 milhões de euros com juros da dívida pública em 2023, uma subida de 8% face ao valor orçamentado para este ano, segundo a proposta orçamental entregue esta segunda-feira no parlamento.

"O Programa Gestão da Dívida Pública, com uma despesa total consolidada de 138.180,6 milhões de euros, dispõe de 6.797 milhões de euros para suportar encargos com juros da dívida pública em 2023", lê-se no relatório que acompanha a proposta de lei.

Na Orçamento do Estado para 2022, apresentado em abril, o Governo previa gastar 6.285 milhões de euros em juros relacionados com a dívida soberana.

O Governo entregou esta segunda-feira ao início da tarde, na Assembleia da República, a proposta de Orçamento do Estado para 2023 (OE2023), que prevê que a economia portuguesa cresça 1,3% em 2023 e registe um défice orçamental de 0,9% do Produto Interno Bruto.