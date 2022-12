Portugal vai encaixar menos 235 milhões por mês do BCE

Portugal vai receber menos 235 milhões de euros por mês do Banco Central Europeu, dá conta o Jornal de Negócios esta terça-feira citando cálculos da escola de gestão IESEG . Em causa está o facto do supervisor europeu da banca querer ter um papel menos ativo no mercado de dívida a partir de março de 2023.

Depois de parar com a compra líquida de dívida dos Estados-membros da União Europeia, com o objetivo de travar a escalada da inflação, o BCE avança para uma nova fase da sua estratégia e vai começar a reduzir o valor do reinvestimento dos ganhos com títulos que iam alcançando as maturidades. Há uma média mensal de 24,107 mil milhões de euros, em obrigações detidas pelo BCE, que atingem o prazo entre março e novembro de 2023. Se a redução pretendida for aplicada de forma idêntica a todas as classes de ativos, o BCE vai deixar de usar quase 12 mil milhões de euros para comprar dívida pública dos países da zona euro.

