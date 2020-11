Portugal tem uma das 100 melhores invenções do mundo de 2020. O skate com sistema de suspensão independente da Hunter Board conquistou a atenção da revista norte-americana Time, que anualmente escolhe as melhores inovações de tecnológicas e startups.

Este skate elétrico tem chamado a atenção da imprensa internacional depois de ter vendido as primeiras 50 unidades numa operação online e que contou com mais de 6000 inscritos a nível mundial.

A suspensão independente, que permite uma utilização sem percalços mesmo em estradas com más condições e fazer curvas em ângulos de 25 graus, é um dos principais trunfos.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Com velocidade máxima de 55 km/h, o skate tem uma autonomia de 38 quilómetros e baterias removíveis, podendo ser rapidamente substituídas.

Os skates serão fabricados a partir de uma unidade instalada no Carregado e que começará as entregas entre o final deste ano e o início de 2021. O próximo lote de vendas também está previsto para 2021.

Pedro Andrade, Miguel Morgado, João Gomes e Duarte Lino são os quatro fundadores da Hunter Board, que contou com financiamento de 150 mil euros em 2019 da plataforma de inovação Olisipo Way e do business angel Ideias Glaciares.

Diogo Ferreira Nunes é jornalista do Dinheiro Vivo