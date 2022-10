Portugal tem talento, mas tem que saber potenciá-lo

"No futuro, que empregos?" foi o tema escolhido para a conversa que juntou Tim Vieira, empresários, investidor, e fundador da Brave Generation Academy, e Pedro Amorim, Managing Director Experis Portugal e Corporate Clients Director do ManpowerGroup Portugal, durante o arranque da mostra "Loures investe em si", que decorreu na passada sexta-feira no Pavilhão Paz e Amizade, em Loures.

Os dois oradores debateram os desafios na atração e retenção de talentos, mas também as oportunidades que permitam às organizações combater a escassez de talentos que é hoje transversal a vários setores. Assista à conversa aqui.