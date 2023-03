Portugal tem o 10.º iPhone mais caro do mundo

Desde o lançamento do primeiro iPhone, em 2007, que este dispositivo se tornou um dos artigos mais comprados do mundo. Em Portugal, um iPhone 14 custa 1.169 euros, colocando o país em 10.º lugar no ranking mundial de preços deste telemóvel, segundo a HelloSafe Portugal, uma plataforma de comparação de produtos financeiros.

Desde 2008 que o preço do iPhone em Portugal subiu 108%, passando de 499 euros para 1039 euros em 2022, ou seja, um aumento superior a 70% à inflação.

Os Estados Unidos têm o preço mais baixo para um iPhone 14 (843,26 euros) devido ao IVA e outros impostos. Deve ter-se em conta a exclusão do imposto sobre vendas neste preço, uma vez que difere de um estado americano para o outro, e a taxa de câmbio.

Em oposição, a Turquia tem o iPhone mais caro do mundo (1.668,01 euros) que custa mais 98% do que o mesmo telemóvel nos Estados Unidos. Os dados da HelloSafe Portugal mostram que se pode comprar dois iPhones nos Estados Unidos pelo preço de um na Turquia.

O Brasil (1 559,00 euros) e a Hungria (1 325,72 euros) completam o pódio dos países com o iPhone 14 mais caro do mundo.

A HelloSafe Portugal verifica também que existe uma tendência para baixos custos de compra nos países asiáticos em contraste com os países da Europa e o Brasil, onde se verificam os preços mais altos.