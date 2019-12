Portugal tem a maior percentagem de PME a inovar na União Europeia

A parcela de pequenas e médias empresas portuguesas envolvidas em processos de inovação, sejam eles ao nível do produto, do serviço ou em termos meramente organizativos, é de 66,4%, o valor mais elevado da Europa. A média da União Europeia fica-se pelos 49,5% e a realidade é muito díspar entre os 28 Estados membros.

Portugal, Finlândia, Luxemburgo, Alemanha e Áustria ocupam os lugares cimeiros da tabela, com mais de 60% das suas PME apostadas na inovação. Do lado oposto estão os países do Leste, como Letónia, Eslováquia, Hungria, Bulgária e Polónia, onde a percentagem de PME inovadoras varia entre os 29,2% e os 20,3%. No fundo da tabela surge a Roménia, com apenas 9,8% pequenas e médias empresas a inovar.

Os dados, que constam do Relatório Anual das PME, da responsabilidade da Comissão Europeia, mostram ainda que a proporção de PME inovadoras aumentou em países como a Áustria, Bélgica, Croácia, Estónia, Grécia, França, Hungria, Lituânia, Letónia, Portugal e Reino Unido, caindo nos restantes. "As divergências entre os Estados membros são parcialmente explicadas por diferentes tendências da indústria" em cada um deles, sublinha.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

O presidente do IAPMEI, Nuno Mangas, reconhece que este é "um excelente desempenho" de Portugal e que está "alinhado" com os exemplos que se encontram no terreno, mas também com os resultados recentes do Regional Innovation Scoreboard de 2019, no qual a região norte ascendeu à 100.ª posição das regiões mais inovadora da Europa, entre as 238 avaliadas, passando de região 'Inovadora Moderada+' a 'Inovadora Forte-'.

Para Nuno Mangas, o acesso às medidas de estímulo e apoio à inovação, designadamente no âmbito do Portugal 2020, "que se apresentam em modelos flexíveis, orientados para apoio ao investimento inovador mas também para facilitar o acesso a diagnósticos e serviços de apoio qualificados (vales inovação, por exemplo)", têm ajudado a melhorar o desempenho das empresas portuguesas nesta matéria. Mas não só. "Importa ter em consideração que as PME portuguesas sofreram uma forte pressão competitiva no período pós-crise, o que, em muitos casos, conduziu estratégias mais inovadoras e diferenciadoras como forma de se afirmarem no mercado e de assegurarem a sua sustentabilidade".

Portugal destaca-se ainda no seio da UE na percentagem de empresas que vendem os seus produtos online, bem como no peso do e-commerce nas vendas totais das PME. E até na percentagem de empresas que asseguram formação aos seus trabalhadores, que é de 75% versus os 72,6% da média da União Europeia. No entanto, a taxa de inovação total do país é de 21%, versus os 28,66% totais da Europa.

O relatório da Comissão considera que é necessário que o Estado implemente, ainda, mais medidas de apoio à participação das PME em processos de inovação. Mas não só. É que o próprio modelo económico do país, muito assente em setores de baixo valor acrescentado, não ajuda. E há, ainda, a ter em conta a questão da falta de escala. É que 95,4% das PME em Portugal são microempresas. Não admira, por isso, que o emprego médio das PME em Portugal seja de 2,9 pessoas, uma a menos do que a média das suas congéneres europeias.

A falta de escala acaba por ter efeitos a diversos níveis, da inovação à internacionalização, passando pelo financiamento e pela capacidade de acesso aos mercados e à contratação pública, entre outros. E que ajudará a explicar, também, o facto de o investimento total das pequenas e médias empresas no PIB nacional ser de, apenas, 0,2%.

Nuno Mangas reconhece que a questão da dimensão é uma condicionante para as PME nacionais, mas garante que é uma área "a que está a ser dada particular atenção", e dá o exemplo da linha de crédito ADN 2018 - Sucessão Empresarial e Incremento de Escala, lançada recentemente, uma solução de financiamento gerida pela Garantia Mútua e que pretende "aumentar a escala das empresas, favorecendo o seu posicionamento no mercado global, e facilitar o financiamento de processos de sucessão e de aquisição de empresas".

jornalista do Dinheiro Vivo