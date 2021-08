Portugal na cauda da Europa em capital privado investido nas empresas

Portugal é o terceiro país europeu em que o 'private equity' investido nas empresas menos pesa no Produto Interno Bruto (PIB).

Em Espanha investiu-se 13 vezes mais, no conjunto da Europa 19 e no Reino Unido 53 vezes mais, segundo um comunicado divulgado esta quinta-feira pela Associação Portuguesa de Capital de Risco (APCRI), citando dados da Invest Europe, a associação que representa os setores de capital privado.

A APCRI apela ao Governo para que remova os mecanismos que impedem os investidores institucionais de aplicar capital nas empresas do país.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

"A anemia da nossa economia passa por aqui", afirma Luís Santos Carvalho, o novo presidente da APCRI, citado no mesmo comunicado. "É muito importante que o Governo e a Assembleia da República alterem os mecanismos que, no Orçamento de Estado, impedem os investidores institucionais em Portugal de aplicarem ativos na indústria nacional de capital privado e de capital de risco", adianta.

A APCRI adianta que "o crescimento da economia portuguesa está a ser muito prejudicado por não ter uma aplicação de capitais privados nas empresas suficiente para promover a reestruturação de pequenas e médias empresas (PME), para desenvolver startups inovadoras ou dar condições a empresas sólidas para aumentarem as suas exportações e os contratos internacionais".

Aponta que, em 2020 os 0,026% que o 'private equity' pesou no PIB bruto português, "foi, em proporção, 13 vezes inferior ao capital investido nas empresas de Espanha (0,358% do PIB) e, pior, 19 vezes menos do que a média europeia (0,512%)".

"Mais longe ainda estão a França (0,819%) e o Luxemburgo (1,193%). Fora da União Europeia o Reino Unido, cujo capital privado investido nas empresas foi 1,394% do PIB, representa uma aplicação proporcional 53 vezes superior à que existiu em Portugal", salienta.

jornalista do Dinheiro Vivo