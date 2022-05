Portugal é o 2º país do mundo com maior escassez de talento

Os empregadores nacionais têm cada vez mais dificuldade em preencher as vagas que lançam para o mercado por falta de trabalhadores qualificados, com a escassez de talento a atingir máximos históricos, informa a ManpowerGroup em comunicado.

De acordo com as conclusões do estudo Talent Shortage Survey 2022, 67% dos empregadores portugueses têm alguma dificuldade em encontrar os candidatos certos e 18% sente muita dificuldade na contratação, o que revela um valor para a escassez de talento de 85%. Este valor posiciona Portugal acima da média global, que se encontra nos 75%, mas também como o segundo país do mundo onde existe mais dificuldade na contratação, estando apenas abaixo de Taiwan (88%).

Na nota, pode ler-se que a escassez de talento atinge quase todos os setores da economia e é especialmente sentida nas Grandes e Médias Empresas e na Grande Lisboa e Região Centro. O setor da Banca, Finanças, Seguros e Imobiliário, é o mais afetado - com 88% dos empregadores a admitirem dificuldade em contratar as competências de que necessitam - e as funções mais requisitadas acentuam-se nos cargos tecnológicos e relacionados com IT e Data.

Este estudo destaca ainda as cinco principais competências que os empregadores mais valorizam, mas que consideram, no entanto, difíceis de encontrar: Resiliência e Adaptabilidade, Fiabilidade e Autodisciplina, Trabalho em Equipa e Colaboração, Capacidade de Iniciativa e Resolução de Problemas.

O estudo do ManpowerGroup entrevistou mais de 40 000 empregadores em 40 países e territórios.