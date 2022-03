Portugal e Espanha vão poder fixar tetos ao preço do gás

Portugal e Espanha vão poder fixar tetos máximos ao preço do gás usado na geração de eletricidade, anunciou nesta sexta-feira a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, após a obtenção de acordo no Conselho Europeu para que os parceiros ibéricos recebam "tratamento especial" no mercado de energia nesta fase.

"Concordámos com um tratamento especial que é possível à Península Ibérica", adiantou a presidente do executivo europeu, confirmando o acolhimento favorável à proposta portuguesa e espanhola, que argumentava com a situação excecional de fracas interligações energéticas com o resto do continente europeu.

Para a decisão dos 27, pesou esse ​​​​​​​factor, bem como o forte mix de renováveis presente no mercado de eletricidade ibérico, indicou von der Leyen.

