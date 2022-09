Portugal Dive quer levar nove milhões de turistas ao fundo do mar

A 3 de junho de 1945, é afundado o submarino alemão U-1277 ao largo da costa do Porto. A decisão do comandante, quando tomou conhecimento que a II Guerra Mundial tinha terminado, criou um produto turístico ímpar em Portugal. Há estrangeiros que vêm propositadamente ao país para mergulhar nas águas do Atlântico e ver os destroços do navio. Ainda são poucos, mas a Portugal Dive, empresa especializada em turismo de mergulho, acredita no potencial deste produto, num país onde a oferta tem um pouco de tudo: mergulho recreativo, técnico, em grutas, destroços (navios naufragados), até aldeias submersas em barragens.

