Portugal conquista startups estrangeiras pela diversidade

Lisboa não estava no topo das preferências dos norte-americanos da Cloudflare para abrir um novo escritório na Europa. Só que a capital portuguesa saltou para a linha da frente da empresa que disponibiliza uma rede de distribuição de conteúdo e serviços de segurança na Internet. A DefinedCrowd começou em Seattle, nos Estados Unidos, mas mudou o centro de engenharia para Lisboa. As fundadores das duas empresas estiveram no palco principal da Web Summit a explicar como a diversidade ajudou Portugal a conquistar as startups internacionais.

