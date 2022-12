Portugal com cinco escolas de Gestão entre as melhores da Europa

O ranking do Financial Times (FT) que classifica as 95 melhores faculdades de Gestão da Europa contempla este ano cinco escolas portuguesas. O Instituto Superior de Economia e Gestão (ISEG) entra pela primeira vez este ano na lista, onde já constavam a Faculdade de Economia da Universidade Nova de Lisboa (Nova SBE), a Católica Lisbon School of Business and Economics (CATÓLICA-LISBON), a Porto Business School (PBS) da Faculdade de Economia do Porto, e o Iscte Business School. Portugal ultrapassa Espanha e Itália, que têm quatro faculdades no FT European Schools Ranking 2022.

O Iscte subiu dez posições na lista, passando do lugar 77 alcançado no ano passado para a posição 67. Mas, apesar de ter sido a que mais progrediu, é, entre as escolas portuguesas, a pior classificada, seguida pelo ISEG, que está pela primeira vez neste ranking, no lugar 65.

Maria João Cortinhal, diretora do Iscte, diz em comunicado que "a subida de dez posições reflete o compromisso com os estudantes, docentes e parceiros, consolidando a reputação internacional da Iscte Business School como uma escola de referência para aqueles que procuram um ensino de excelência". E acrescenta que "os resultados alcançados demonstram a capacidade de inovação e inspiram-nos a continuar a desenvolver oferta formativa de excelência, bem como a apostar na qualidade do corpo docente".

A faculdade portuguesa mais bem posicionada é a Nova SBE, em 24º lugar, tendo subido três posições face ao ano passado "É com grande satisfação que somos já cinco escolas portuguesas a figurar no ranking, o que demonstra a excelente qualidade do ensino em Portugal", diz Daniel Traça, dean da instituição.

