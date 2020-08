Portugal bate "novo recorde do mundo" em leilão solar. Poupança de 559 milhões de euros

Matos Fernandes, ministro do Ambiente

"O leilão foi de facto um sucesso, ainda maior do que o leilão que há mais ou menos um ano decorreu [...] Batemos um novo recorde do mundo, que foi conseguido a partir de um leilão absolutamente transparente", anunciou o ministro do Ambiente e da Ação Climática, João Pedro Matos Fernandes, numa conferência de imprensa, em Lisboa.

De acordo com o ministério, a empresa sul-coreana Hanwha Q-Cells foi a "grande vencedora" deste segundo leilão solar, que decorreu nos dias 25 e 25 de agosto, tanto em número de lotes (seis), como em capacidade adjudicada (total de 315 MW).

Matos Fernandes referiu que, com este leilão, conseguem-se ganhos para os consumidores na ordem dos 559 milhões de euros a 15 anos.

Este valor corresponde a um ganho unitário de cerca de 833 mil euros por cada MW adjudicado (15 anos), o que representa um acréscimo de cerca de 80% face ao ganho unitário obtido no leilão de 2019 (cerca de 464 mil euros por cada MW adjudicado), esclarece o ministério.