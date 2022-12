PortoBay atribui prémio de 350 euros a cada trabalhador

O grupo hoteleiro madeirense PortoBay Hotels & Resorts decidiu atribuir um prémio de 350 euros, ao qual deu o nome de Prémio Resiliência, a cada um dos seus colaboradores.

"Resiliência é a capacidade de se adaptar em situações difíceis, de não baixar os braços perante as adversidades. Este prémio valoriza esta capacidade dos nossos colaboradores, nestes dois últimos anos de incerteza e, por outro lado, é uma forma de ajudar a colmatar a subida do custo de vida", explica o CEO do grupo PortoBay, António Trindade, citado por um comunicado enviado às redações.

O prémio abrange cerca de 1000 colaboradores em Portugal e será entregue ainda durante este mês aos trabalhadores que estejam há pelo menos seis meses no grupo.

Esta medida extraordinária junta-se aos benefícios sociais atribuídos pelo Grupo PortoBay aos seus trabalhadores, como seguro de saúde, passe social gratuito, cabazes de Natal e Páscoa, bolsa de estudo e Prémio Excelência.