Porto ficará a 75 minutos de Bragança com linha de alta velocidade

A cidade do Porto poderá ficar a menos de uma hora e 15 minutos de Bragança através de um comboio de alta velocidade. A linha de Trás-os-Montes é proposta pela Associação Vale d"Ouro, que estudou um novo corredor ferroviário para o norte do país e com ligação até Madrid.

A partir da futura estação de alta velocidade do aeroporto Sá Carneiro, a linha prevê paragens em Paços de Ferreira, Amarante, Vila Real, Alijó/Murça, Mirandela, Macedo de Cavaleiros e Bragança. Os comboios de passageiros poderão circular até 250 km/h em boa parte da linha.

Com extensão de 265 quilómetros, o troço terminará em Otero de Bodas, na região de Zamora, permitindo o acesso à rede de alta velocidade espanhola na linha Madrid-Galiza. Está prevista a construção de 22 túneis e de 40 viadutos e pontes.

No plano internacional, significa também que o Porto pode ficar entre 8 ou 9 horas de Paris. Lisboa ficará a 9/10 horas da capital francesa. A ligação do Porto a Madrid encurta-se para 3 horas e Lisboa-Porto-Madrid poderá fazer-se em 4h15 horas.

