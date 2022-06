Portagens e salários devem ser atualizadas em linha com a inflação

O preço das portagens deverá será atualizado no próximo ano em linha com a inflação, devendo ser este também o movimento da atualização dos salários, considera o economista João Duque.

"Não tenho dúvidas que se devem atualizar [as portagens] em função com a inflação, tendo em conta que os salários também serão atualizados em linha com a inflação", disse à Lusa o economista e professor do Instituto Superior de Economia e Gestão (ISEG).

As portagens integram o leque de situações cuja atualização está indexada à inflação, com a fórmula prevista na lei a estabelecer que a variação a praticar em cada ano tem como referência a taxa de inflação homóloga sem habitação no continente verificada no último mês para o qual haja dados disponíveis antes de 15 de novembro, data-limite para os concessionários comunicarem ao Governo as suas propostas de preços para o ano seguinte.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Por enquanto ainda são conhecidos apenas os dados do IPC até maio, com o Instituto Nacional de Estatística (INE) a indicar, na sua estimativa rápida para esse mês, que a taxa de inflação homóloga sem habitação foi de 8,25%, subindo face aos 7,40% observados no mês anterior.

Leia mais em Dinheiro Vivo a sua marca de economia