Políticos e chefes: As profissões que mais crescem e salários disparam com a pandemia

A destruição de emprego não poupou os trabalhadores menos qualificados e com salários mais baixos, mas os empregados por conta de outrem com ordenados mais elevados (2500 euros limpos ou superior) prosperaram durante a pandemia, indicam cálculos do Dinheiro Vivo (DV) com base em dados divulgados esta semana pelo Instituto Nacional de Estatística (INE), no novo inquérito ao emprego relativo ao segundo trimestre do ano.

No segundo trimestre, havia mais de 40 mil pessoas a ganhar 2500 a 3000 euros por mês e mais de 50 mil com salários líquidos superiores a 3000 euros. Portanto, cerca de 91 mil pessoas nos estratos salariais mais elevados, um recorde nas séries do INE. É cerca de 2% do emprego total por conta de outrem na economia portuguesa.

