PIB português com maior crescimento da UE no 1.º trimestre

O PIB de Portugal registou o maior crescimento homólogo (11,9%) no primeiro trimestre do ano, período em que as economias da zona euro e da UE a avançarem 5,4% e 5,6%, respetivamente, divulga esta quarta-feira o Eurostat.

O ritmo do crescimento homólogo do Produto Interno Bruto (PIB) acelerou, no primeiro trimestre, na zona euro e na União Europeia (UE), face aos 4,7% e de 4,9% registados no período anterior.

De acordo com o serviço estatístico comunitário, na variação em cadeia, o PIB da zona euro cresceu 0,6% e 0,7%, entre janeiro e março, depois de ter aumentado 0,2% e 0,5% nos últimos três meses de 2021.

