PIB da zona euro com crescimento de 2,1% no 3.º trimestre

A economia da zona euro cresceu 2,1% no terceiro trimestre, um abrandamento face ao de 4,3% registado no mesmo período de 2021, com Portugal a apresentar a segunda maior subida (4,9%), segundo dados divulgados esta terça-feira pelo Eurostat.

Na comparação em cadeia, o Produto Interno Bruto (PIB) da zona euro avançou 0,2%, abaixo do crescimento de 0,8% nos primeiros três meses do ano.

Na União Europeia (UE), o PIB aumentou 2,4% na comparação homóloga - um abrandamento face aos 4,3% do período entre julho e setembro de 2021 - e 0,2% na variação em cadeia (0,7% no segundo trimestre do ano).

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Leia mais em Dinheiro Vivo a sua marca de economia