PIB cresce 4,9% no terceiro trimestre deste ano

Produto Interno Bruto (PIB) português cresceu 4,9% no terceiro trimestre desse ano, avança o INE (Instituto Nacional de Estatística). De acordo com a estimativa rápida do INE, "comparando com o 2º trimestre de 2022, o PIB aumentou 0,4% em volume, mais 0,3 pontos percentuais que o registado no trimestre anterior".

Como explica o aquele órgão, apesar da aceleração dos preços impostos ao consumidor é necessário destacar o crescimento do consumo, ressalvando que "o contributo da procura interna para a variação em cadeia do PIB passou a positivo".

Leia mais em Dinheiro Vivo, a sua marca de Economia.